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14:20, 28 июня 2019 535
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Участниками «Большого выпускного» станут более двух с половиной тысяч рязанцев. Программа

Участниками «Большого выпускного» станут более двух с половиной тысяч рязанцев. Программа

В пятницу, 28 июня, в Рязани впервые отпразднуют «Большой выпускной», сообщил сайт горадминистрации.

В нем поучаствуют более двух с половиной тысяч выпускников, педагогов и родителей.

Праздник начнется в 22:30 с прохода выпускников по красной дорожке на площадь Соборную к главной сцене, где для них пройдет концертная программа с участием рязанских танцевальных и музыкальных коллективов, а также выступление звезды.

В этом году хедлайнером «Большого выпускного» станет репэр Feduk.

Кроме того, в парке будут работать интерактивные площадки — музыкальная, спортивная, творческая, интеллектуальная, а также зоны отдыха и фудкорт.

Программа мероприятия:

  • 22:20 — встреча участников праздника на улице Соборной волонтерами;
  • 22:30—23:30 — торжественный проход выпускников по красной дорожке на площадь Соборную к главной сцене;
  • 23:00—23:50 — старт праздника на главной сцене (Соборная площадь);
  • 23.50—0.00 — поздравление Губернатора Рязанской области Николая Любимова;
  • 0:00—0:10 — праздничный фейерверк;
  • 1:00—3:00 — дискотека, работа интерактивных площадок, игровых зон, фудкорта;
  • 3:30—4:00 — встреча рассвета.

Напомним, из-за «Большого выпускного» перекрыли центр города.


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