Участниками «Большого выпускного» станут более двух с половиной тысяч рязанцев. Программа

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В пятницу, 28 июня, в Рязани впервые отпразднуют «Большой выпускной», сообщил
В нем поучаствуют более двух с половиной тысяч выпускников, педагогов и родителей.
Праздник начнется в 22:30 с прохода выпускников по красной дорожке на площадь Соборную к главной сцене, где для них пройдет концертная программа с участием рязанских танцевальных и музыкальных коллективов, а также выступление звезды.
В этом году хедлайнером «Большого выпускного» станет репэр
Кроме того, в парке будут работать интерактивные площадки — музыкальная, спортивная, творческая, интеллектуальная, а также зоны отдыха и фудкорт.
Программа мероприятия:
Напомним, из-за «Большого выпускного»
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