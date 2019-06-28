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17:38, 28 июня 2019 66
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У посетителя тамбовского кафе украли телефон

У посетителя тамбовского кафе украли телефон

Фото: Pixabay.com

У посетителя тамбовского кафе украли телефон. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 32-летний житель поселка Новая Ляда. Ночью он отдыхал в кафе на улице Коммунальной. Мужчина отлучился на несколько минут, а когда вернулся не нашел на столе телефона.

Оперативники посмотрели записи камер видеонаблюдения и опросили персонал. Телефон нашли у жителя села Козьмодемьяновка. У мужчины 1972 года рождения изъяли телефон. Как уточнили в полиции, задержанный «уже имел проблемы с законом».


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