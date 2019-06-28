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Фото: Pixabay.com
У посетителя тамбовского кафе украли телефон. Об этом
В полицию обратился 32-летний житель поселка Новая Ляда. Ночью он отдыхал в кафе на улице Коммунальной. Мужчина отлучился на несколько минут, а когда вернулся не нашел на столе телефона.
Оперативники посмотрели записи камер видеонаблюдения и опросили персонал. Телефон нашли у жителя села Козьмодемьяновка. У мужчины 1972 года рождения изъяли телефон. Как уточнили в полиции, задержанный «уже имел проблемы с законом».
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