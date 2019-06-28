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13:32, 28 июня 2019 755
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Туляк пойдет под суд за насилие над собутыльником и его убийство

Туляк пойдет под суд за насилие над собутыльником и его убийство

Туляк пойдет под суд за насилие над собутыльником и его убийство. Об этом сообщили в региональном следкоме.

По версии следствия, вечером 4 октября 2018 года четверо мужчин вместе с женщиной пили спиртное под мостом на Пролетарской Набережной. Злоумышленник поссорился с приятелем, приревновав его к подруге.

«Обвиняемый подошел к мужчине, лежавшему на земле, и начал его избивать руками и ногами, после чего вооружился складным ножом и нанес им несколько ударов потерпевшему в область груди, левой кисти и шеи», — отметили следователи.

После этого мужчина совершил в отношении потерпевшего «иные действия сексуального характера».

На 38-летнего мужчину завели уголовное дело по пунктам «д», «к» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера»), пункту «б» части 2 статьи132 УК («Иные действия сексуального характера с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему»). Обвиняемого арестовали.

Дело передали в суд.


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