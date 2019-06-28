Три человека пострадали при столкновении грузовика и «Фольксвагена» в Шиловском районе. Видео

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Фото: УМВД по Рязанской области
В четверг, 27 июня, в Шиловском районе столкнулись грузовик Renault и Volkswagen Polo. ДТП произошло в 11:25 на 293-м километре трассы М-5, сообщила
По предварительной информации, 42-летний водитель грузовика не выбрал безопасную скорость и врезался в легковушку под управлением 32-летнего жителя Рязанской области.
В результате травмы получили водитель Renault и пассажирки Volkswagen 35 и 38 лет, их доставили в больницу.
Видео в редакцию RZN.info прислал очевидец.
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