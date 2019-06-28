Тамбовчанин устроил дома притон с марихуаной

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Фото: Pixabay.com
Житель Рассказовского района устроил дома притон с марихуаной. Об этом
53-летний житель села Коптево длительное время стоит на профилактическом учете в полиции. Ранее его судили за незаконный оборот наркотиков.
В пресс-службе полиции уточнили, что в течение двух месяцев у дома мужчины задерживали накроманов. Оперативники провели обыск и нашли у него килограмм марихуаны.
Тамбовчанина вновь привлекут к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и организацию наркопритона.
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