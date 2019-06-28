Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:08, 28 июня 2019 91
 0    0

Тамбовчанин устроил дома притон с марихуаной

Тамбовчанин устроил дома притон с марихуаной

Фото: Pixabay.com

Житель Рассказовского района устроил дома притон с марихуаной. Об этом сообщила пресс-служба тамбовского УМВД.

53-летний житель села Коптево длительное время стоит на профилактическом учете в полиции. Ранее его судили за незаконный оборот наркотиков.

В пресс-службе полиции уточнили, что в течение двух месяцев у дома мужчины задерживали накроманов. Оперативники провели обыск и нашли у него килограмм марихуаны.

Тамбовчанина вновь привлекут к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и организацию наркопритона.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 часа назад
Статусное жилье в сердце Рязани. Квартиры в комплексе «Bridge Park» раскупаются все быстрее

Статусное жилье в сердце Рязани. Квартиры в комплексе «Bridge Park» раскупаются все быстрее

В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 41 887
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
18:41, 23 июня 2019 19 265
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 15 812
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
18:37, 17 июня 2019 13 959
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
17:23, 23 июня 2019 13 608
В аварии на Московском шоссе пострадала футболистка «Рязани-ВДВ»
Все новости
Форум