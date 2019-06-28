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12:45, 28 июня 2019 269
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«Соцработница» обменяла владимирскому пенсионеру 200 тысяч на газетные листы

«Соцработница» обменяла владимирскому пенсионеру 200 тысяч на газетные листы

Фото: Pixabay.com

«Соцработница» обменяла владимирскому пенсионеру 200 тысяч рублей на газетные листы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 90-летний мужчина. К нему домой под видом соцработницы пришла женщина и рассказала о «денежной реформе и надбавке к пенсии». Мошенница убедила пенсионера обменять его сбережения. Когда злоумышленница ушла, он нашел в конверте газетные листы.

Оперативники задержали подозреваемую в соседнем регионе. Ей оказалась ранее судимая за аналогичные преступления 48-летняя женщина. Она созналась.

На женщину завели уголовное дело по части 2 статьи 159 УК («Мошенничество»). Оперативники устанавливают, причастна ли она к другим эпизодам.


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