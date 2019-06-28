Синоптики рассказали, какая погода ждет липчан в выходные

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Фото: Pixabay.com
Гидрометцентр
Днем в субботу ожидается до +17 градусов, в воскресенье +21 градус.
Ночами +8, +10 градусов.
По данным синоптиков, кратковременный дождь возможен 29 июня. Согласно прогнозу, воскресенье осадков не ожидается.
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