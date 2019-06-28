С владимирского предприятия украли четыре металлические трубы

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С предприятия в Собинском районе украли четыре металлические трубы. Об этом
Полицейские задержали двоих жителей Лакинска. Юноши 18 и 19 лет украли трубы общей массой более 850 килограммов и сдали их.
Ущерб превысил 11 тысяч рублей. Отмечается, что молодые люди возместили его.
Владимирцы находятся под подпиской о невыезде.
Полиция завела уголовное дело.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.