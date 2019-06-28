Рязанским семьям помогут оплатить кредиты на строительство жилья

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Рязанским многодетным семьям помогут оплатить кредиты на строительство индивидуального жилья. Инициативу озвучили на заседании совета законодателей, прошедшем в Рыбном в пятницу, 28 июня.
В беседе с журналистами председатель облдумы Аркадий Фомин рассказал, что инициатива заключается в компенсации части процентной ставки по кредитам при строительстве многодетными семьями индивидуальных жилых домов.
«Мы будем компенсировать из регионального бюджета ключевую ставку Центрального банка. Другими словами, к примеру, 12 процентов дает банк, мы компенсируем семь с половиной, к уплате остается четыре с половиной процента», — пояснил Фомин.
Также он отметил, что власти рассматривают возможность внесения изменений в закон о предоставлении земельных участков.
«Есть проблемы обеспечением инфраструктурой, и почти шесть тысяч семей не воспользовались этой мерой поддержки. Сегодня на заседании совета законодателей прозвучала идея — рассмотреть возможность денежной компенсации или замене земельного участка на денежный эквивалент», — рассказал спикер регионального парламента.
Он добавил, что реализация инициативы во многом будет зависеть от возможностей областного бюджета и поддержки федерального центра.
В заключение Аркадий Фомин добавил, что законодатели рассматривают возможность продления материнского капитала и расширения его целевого использования.
«Анализ показал, что 11 процентов многодетных семей не воспользовались материнским капиталом в силу разных причин, потому что они не могут и потратить его на те цели, которые сейчас есть. И в совете законодателей прозвучало предложение, как одно из направлений использования материнского капитала, приобретение автомобиля российского производства», — заключил председатель облдумы.
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