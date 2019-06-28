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17:32, 28 июня 2019 114
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Рязанским семьям помогут оплатить кредиты на строительство жилья

Рязанским семьям помогут оплатить кредиты на строительство жилья

Рязанским многодетным семьям помогут оплатить кредиты на строительство индивидуального жилья. Инициативу озвучили на заседании совета законодателей, прошедшем в Рыбном в пятницу, 28 июня.

В беседе с журналистами председатель облдумы Аркадий Фомин рассказал, что инициатива заключается в компенсации части процентной ставки по кредитам при строительстве многодетными семьями индивидуальных жилых домов.

«Мы будем компенсировать из регионального бюджета ключевую ставку Центрального банка. Другими словами, к примеру, 12 процентов дает банк, мы компенсируем семь с половиной, к уплате остается четыре с половиной процента», — пояснил Фомин.

Также он отметил, что власти рассматривают возможность внесения изменений в закон о предоставлении земельных участков.

«Есть проблемы обеспечением инфраструктурой, и почти шесть тысяч семей не воспользовались этой мерой поддержки. Сегодня на заседании совета законодателей прозвучала идея — рассмотреть возможность денежной компенсации или замене земельного участка на денежный эквивалент», — рассказал спикер регионального парламента.

Он добавил, что реализация инициативы во многом будет зависеть от возможностей областного бюджета и поддержки федерального центра.

В заключение Аркадий Фомин добавил, что законодатели рассматривают возможность продления материнского капитала и расширения его целевого использования.

«Анализ показал, что 11 процентов многодетных семей не воспользовались материнским капиталом в силу разных причин, потому что они не могут и потратить его на те цели, которые сейчас есть. И в совете законодателей прозвучало предложение, как одно из направлений использования материнского капитала, приобретение автомобиля российского производства», — заключил председатель облдумы.


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