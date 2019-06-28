Рязанские полицейские сожгли 125 килограммов наркотиков. Видео

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Рязанские полицейские сожгли наркотики, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В общей сложности полицейские отправили в огонь более 125 килограммов запрещенных веществ — героин, синтетические наркотики новых видов, амфетамин, марихуану, гашиш и маковую солому.
Наркотики являлись вещественными доказательствами по 173 уголовным делам.
Всего в результате их рассмотрения назначили 181 наказание.
«После вступления приговоров в законную силу наркотики подлежат уничтожению», — отметили стражи порядка.
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