Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:02, 28 июня 2019 214

Рязанка Наталья Потемкина стала призером Всероссийской олимпиады школьников «Россети»

Рязанка Наталья Потемкина стала призером Всероссийской олимпиады школьников «Россети»

Министр энергетики России Александр Новак и генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский в штаб-квартире электросетевого холдинга наградили победителей и призеров олимпиады школьников. Диплом третьей степени получила девятиклассница школы № 51 «Центра образования» Рязани Наталья Потемкина.

В рамках первого этапа олимпиады, который проходил в 69 городах, более 5 тысяч школьников решали тестовые задания по физике, математике и информатике в рамках программ среднего общего образования по предметам. В Рязанской области его организатором выступил «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго».

По его итогам Наталья набрала наибольшее количество баллов и прошла во второй этап — заочный. Он был направлен на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики. По результатам выполнения кейса заданий рязанка вошла в число призеров олимпиады.

«Я собираюсь учиться в радиоуниверситете и сам опыт участия в олимпиаде сразу по трем предметам, знания по которым я активно развиваю для поступления в вуз, оказался очень полезным, — поделилась Наталья. — Задания и первого, и второго этапов были довольно сложными, но решаемыми, и победа в региональном этапе для меня — важный результат моей каждодневной работы. А для выполнения заданий второго потребовалась дополнительная подготовка, в ходе которой я получила полезные знания и освоила навыки, не входящие в основной школьный курс. Участие в олимпиаде дало мне большее понимание того, чем занимаются в энергоотрасли. А сама церемония награждения в „Россетях“ — непередаваемое ощущение от осознания масштабности задач, стоящих перед энергетиками, роли энергокомпании в жизни страны и ценности каждого, кто собирается трудиться и развиваться в многотысячной команде профессионалов. Не скрою, появилась серьезная идея связать свою профессиональную жизнь с энергетикой».

Напомним, Всероссийская олимпиада школьников группы компаний «Россети» проводится для выявления одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению старшеклассников, планирующих свою профессиональную деятельность в электроэнергетической отрасли, вовлечения их в разработку передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса России.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
21 час назад
Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 41 777
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
18:41, 23 июня 2019 19 237
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 15 786
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
18:37, 17 июня 2019 13 932
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
17:23, 23 июня 2019 13 566
В аварии на Московском шоссе пострадала футболистка «Рязани-ВДВ»
Все новости
Форум