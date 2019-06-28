Рязанка Наталья Потемкина стала призером Всероссийской олимпиады школьников «Россети»

Министр энергетики России Александр Новак и генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский в штаб-квартире электросетевого холдинга наградили победителей и призеров олимпиады школьников. Диплом третьей степени получила девятиклассница школы № 51 «Центра образования» Рязани Наталья Потемкина.

В рамках первого этапа олимпиады, который проходил в 69 городах, более 5 тысяч школьников решали тестовые задания по физике, математике и информатике в рамках программ среднего общего образования по предметам. В Рязанской области его организатором выступил «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго».

По его итогам Наталья набрала наибольшее количество баллов и прошла во второй этап — заочный. Он был направлен на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики. По результатам выполнения кейса заданий рязанка вошла в число призеров олимпиады.

«Я собираюсь учиться в радиоуниверситете и сам опыт участия в олимпиаде сразу по трем предметам, знания по которым я активно развиваю для поступления в вуз, оказался очень полезным, — поделилась Наталья. — Задания и первого, и второго этапов были довольно сложными, но решаемыми, и победа в региональном этапе для меня — важный результат моей каждодневной работы. А для выполнения заданий второго потребовалась дополнительная подготовка, в ходе которой я получила полезные знания и освоила навыки, не входящие в основной школьный курс. Участие в олимпиаде дало мне большее понимание того, чем занимаются в энергоотрасли. А сама церемония награждения в „Россетях“ — непередаваемое ощущение от осознания масштабности задач, стоящих перед энергетиками, роли энергокомпании в жизни страны и ценности каждого, кто собирается трудиться и развиваться в многотысячной команде профессионалов. Не скрою, появилась серьезная идея связать свою профессиональную жизнь с энергетикой».

Напомним, Всероссийская олимпиада школьников группы компаний «Россети» проводится для выявления одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению старшеклассников, планирующих свою профессиональную деятельность в электроэнергетической отрасли, вовлечения их в разработку передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса России.