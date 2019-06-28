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Рязанцы стали реже разводиться и жениться. Данные статистики за январь-май 2019 года опубликовал «Рязаньстат».
За этот период в регионе зарегистрировали 1 567 браков, что на 17,1% меньше, чем в прошлом году.
За первые пять месяцев в регионе развелись 1 233 пар. В прошлом году за аналогичный период брак расторгли 1 947 раз (на 35,7% больше).
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