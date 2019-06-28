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Фото: © RZN.info / Анна Шмакова
Православные владимирцы пройдут крестным ходом до Боголюбова. Об этом
Торжества в честь Боголюбской иконы Богородицы устроят 30 июня и 1 июля. В воскресенье в 14:00 в Ново-Алексеевском монастыре проведут службу, после которой верующие направятся крестным ходом в Свято-Боголюбскую обитель. Ожидается, что они прибудут в 17:00. Крестных ход с иконой встретят митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, митрополит Евлогий (Смирнов) и епископ Александровский и Юрьев-Польский Иннокентий.
В понедельник в Боголюбском соборе отслужат несколько литургий и праздничный молебен.
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