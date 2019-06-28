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10:59, 28 июня 2019 97
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Православные владимирцы пройдут крестным ходом до Боголюбова

Православные владимирцы пройдут крестным ходом до Боголюбова

Фото: © RZN.info / Анна Шмакова

Православные владимирцы пройдут крестным ходом до Боголюбова. Об этом сообщил сайт епархии.

Торжества в честь Боголюбской иконы Богородицы устроят 30 июня и 1 июля. В воскресенье в 14:00 в Ново-Алексеевском монастыре проведут службу, после которой верующие направятся крестным ходом в Свято-Боголюбскую обитель. Ожидается, что они прибудут в 17:00. Крестных ход с иконой встретят митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, митрополит Евлогий (Смирнов) и епископ Александровский и Юрьев-Польский Иннокентий.

В понедельник в Боголюбском соборе отслужат несколько литургий и праздничный молебен.


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