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Фото: Pixabay.com
Педофилу из Гусь-Хрустального вынесли приговор. Об этом
Как установил суд, летом 2017 и в январе 2018 года мужчина на улицах привлекал внимание детей, в том числе обещая им сладости, и «используя беспомощность потерпевших, совершал противоправные действия».
Пострадавшими оказались дети в возрасте 9 и 7 лет. Отмечается, что они не сразу рассказали родным о произошедшем.
Преступления пресекли в апреле 2018 года. На мужчину завели уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК. Его признали виновным по шести эпизодам в отношении четверых малолетних детей и приговорили к двенадцати с половиной годам колонии строгого режима.
Экспертиза показала, что 27-летний подсудимый страдает расстройством сексуального предпочтения и нуждается в наблюдении врача-психиатра. Его направили на принудительное лечение.
В пользу семей потерпевших с него взыскали моральную компенсацию.
Следователи также выяснили, что в 2017—2018 годах мужчина в соцсетях знакомился с малолетними детьми, переписывался и отправлял «фото циничного содержания». В рамках нового уголовного дела ему инкриминируется восемь эпизодов преступлений.
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