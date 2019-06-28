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17:30, 28 июня 2019 91
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Одну из калужских улиц будут перекрывать три дня

Одну из калужских улиц будут перекрывать три дня

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Калуге три дня будут перекрывать улицу Королева. Об этом сообщил сайт городской управы.

Из-за земляных работ МУП «Калугатеплосеть» на участке между улицами Гагарина и Циолковского проезд транспорта запретят с 20:00 2 июля до 6:00 3 июля. Из-за этого троллейбусы, маршруты которых проходят по улице Королева, закончат рабочий день в 23:00.

4 июля с 9:00 до 19:00 перекроют движение у дома №2.

С 20:00 9 июля до 6:00 10 июля движение ограничат между улицами Циолковского и Октябрьской.


© RZN.info

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