Одну из калужских улиц будут перекрывать три дня

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В Калуге три дня будут перекрывать улицу Королева. Об этом
Из-за земляных работ МУП «Калугатеплосеть» на участке между улицами Гагарина и Циолковского проезд транспорта запретят с 20:00 2 июля до 6:00 3 июля. Из-за этого троллейбусы, маршруты которых проходят по улице Королева, закончат рабочий день в 23:00.
4 июля с 9:00 до 19:00 перекроют движение у дома №2.
С 20:00 9 июля до 6:00 10 июля движение ограничат между улицами Циолковского и Октябрьской.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.