Обыски в рязанской «Амке» связали с массовыми отравлениями московских школьников

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Обыски на АМК «Рязанский», о которых
Отмечается, что возникла необходимость провести оперативно-следственные действия в один день. В «Амке» заблокировали все входы и выходы и изъяли документы.
«Сейчас все вопросы к „Амке“ сняты, никого из руководства не вызывали, не допрашивали. Никаких подозрений или обвинений ни в чей адрес предъявлено не было», — говорится в сообщении.
По данным издания, массовые отравления в школах Москвы зафиксировали в конце прошлого года. Тогда более 60 учеников и работников столичных школ заразились дизентерией и шигеллой. Следком возбудил уголовное дело по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности» и стал проверять всех поставщиков, в число которых попал и рязанский молочный комбинат.
Напомним, российский институт потребительских испытаний
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