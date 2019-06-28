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18:20, 28 июня 2019 252
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Обыски в рязанской «Амке» связали с массовыми отравлениями московских школьников

Обыски в рязанской «Амке» связали с массовыми отравлениями московских школьников

Обыски на АМК «Рязанский», о которых стало известно 25 июня, связали с массовыми отравлениями московских школьников. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что возникла необходимость провести оперативно-следственные действия в один день. В «Амке» заблокировали все входы и выходы и изъяли документы.

«Сейчас все вопросы к „Амке“ сняты, никого из руководства не вызывали, не допрашивали. Никаких подозрений или обвинений ни в чей адрес предъявлено не было», — говорится в сообщении.

По данным издания, массовые отравления в школах Москвы зафиксировали в конце прошлого года. Тогда более 60 учеников и работников столичных школ заразились дизентерией и шигеллой. Следком возбудил уголовное дело по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности» и стал проверять всех поставщиков, в число которых попал и рязанский молочный комбинат.

Напомним, российский институт потребительских испытаний обнаружил в рязанском твороге кишечную палочку.


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