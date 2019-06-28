На Рязанском приборном заводе День молодежи отметили зарядкой

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На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ») провели массовую молодежную зарядку и интеллектуальную викторину.
На зарядку пришли порядка ста человек. Молодых участников от имени руководства предприятия поздравили с Днем молодежи советник генерального директора АО «ГРПЗ» Алексей Гончар и начальник управления кадров Геннадий Гуревич.
«Я вас поздравляю и надеюсь, что вы проведете этот день с пользой для здоровья и получите массу положительных эмоций, — сказал Алексей Гончар. — Следующие славные страницы в более чем вековую историю Государственного Рязанского приборного завода вписывать именно вам, молодым! Поэтому будьте сильными и энергичными! Укрепляйте позиции нашего завода на внутреннем и мировом рынках!»
Геннадий Гуревич подчеркнул, что молодые заводчане — это будущее предприятия, и выразил уверенность в их дальнейшей успешной производственной деятельности.
В праздничную программу вошла не только гимнастика, но и спортивный конкурс. Финальную точку поставили розыгрышем призов среди тех, кто правильно разгадал ребус на тему дня. Победителей наградили спортивным инвентарем.
Зарядку организовал Молодежный центр АО «ГРПЗ», задача которого — развитие профессионального и творческого потенциалов молодых работников. Под его эгидой реализуются общественно-значимые проекты, проводятся научно-технические конференции, культурно-массовые мероприятия.
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