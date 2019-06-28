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13:17, 28 июня 2019 214
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На реализацию нацпроектов в Рязанской области направят 67 миллиардов

На реализацию нацпроектов в Рязанской области направят 67 миллиардов

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В пятницу, 28 июня, в Рыбновском районе состоялось кустовое совещание по реализации нацпроектов в Рязанской области.

Совещание началось с награждения молодых ученых, в частности, сотрудников РГРГТУ имени Уткина. Им вручили свидетельства на получение грантов президента.

На встрече обсудили реализацию нацпроектов в Рязанской области: на территории Спасского, Касимовского, Рыбновского, Клепиковского и Рязанского районов, а также в Рязани и Касимове.

«Мы в Рязанской области должны реализовать национальные проекты, на которые направлено беспрецедентное финансирование — 67 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. На основании федеральных нацпроектов мы утвердили региональные. Всего — 48 проектов», — рассказал губернатор Николай Любимов.

На встрече присутствовали полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, главы районов, министры и представители различных ведомств.

В Рязанской области кустовое совещание, посвященное этой тематике, прошло в четвертый раз и стало заключительным.


© RZN.info

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