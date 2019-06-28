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17:53, 28 июня 2019 180
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На москвича завели дело за попытку «откупиться» от владимирского автоинспектора

На москвича завели дело за попытку «откупиться» от владимирского автоинспектора

Фото: Pixabay.com

На москвича завели дело за попытку «откупиться» от владимирского автоинспектора. Об этом сообщили в региональном следкоме.

По данным следствия, 22 июня житель столицы отдыхал на даче в Юрьев-Польском районе. Он сел за руль пьяным. На дороге мужчину остановили автоиспекторы и зафиксировали административное правонарушение.

«В служебной машине нарушитель пытался „откупиться“, но сотрудники ГИБДД предупредили мужчину об уголовной ответственности за дачу взятки», — уточнили в следкоме.

Через три дня мужчина пришел в кабинет к сотруднику полиции и положил на стол 30 тысяч рублей с просьбой не оправлять материалы в суд.

Автоинспектор отказался от взятки.

В итоге на 31-летнего москвича завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК («Покушение на дачу взятки»). Ему грозит штраф до до 1,5 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до 8 лет с крупным штрафом.

Материал об административном правонарушении уже направили в мировой суд для назначения наказания.


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