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Фото: Pixabay.com
На москвича завели дело за попытку «откупиться» от владимирского автоинспектора. Об этом
По данным следствия, 22 июня житель столицы отдыхал на даче в Юрьев-Польском районе. Он сел за руль пьяным. На дороге мужчину остановили автоиспекторы и зафиксировали административное правонарушение.
«В служебной машине нарушитель пытался „откупиться“, но сотрудники ГИБДД предупредили мужчину об уголовной ответственности за дачу взятки», — уточнили в следкоме.
Через три дня мужчина пришел в кабинет к сотруднику полиции и положил на стол 30 тысяч рублей с просьбой не оправлять материалы в суд.
Автоинспектор отказался от взятки.
В итоге на 31-летнего москвича завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК («Покушение на дачу взятки»). Ему грозит штраф до до 1,5 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до 8 лет с крупным штрафом.
Материал об административном правонарушении уже направили в мировой суд для назначения наказания.
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