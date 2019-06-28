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11:11, 28 июня 2019 297
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На гендиректора тамбовской птицефабрики завели дело за невыплату работникам трех с половиной миллионов

На гендиректора тамбовской птицефабрики завели дело за невыплату работникам трех с половиной миллионов

Фото: Pixabay.com

На гендиректора тамбовской птицефабрики завели дело по части 2 статьи 145.1 УК («Невыплата заработной платы»). Об этом сообщили в региональном следкоме.

По версии следствия, гендиректор «из личной заинтересованности в уменьшении выплат процентов по кредиту» с февраля по 24 июня не выплачивал зарплату 54 работникам. В результате им задолжали более трех с половиной миллионов рублей.

Сейчас следователи допрашивают руководство и работников и изымают документы.


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