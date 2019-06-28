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16:41, 28 июня 2019 138

«Мармакс» рассказал об атмосфере в парковом квартале «Голландия»

«Мармакс» рассказал об атмосфере в парковом квартале «Голландия»

«Мармакс» рассказал об атмосфере в парковом квартале «Голландия».

«Выразительный облик в современном голландском стиле и забота о каждом из жителе паркового квартала — все это о нашем новом проекте в Большом центре Рязани, — отметили в пресс-центре компании. — Проект разработан голландскими архитекторами. Европейские концепции, особое внимание к ландшафтному дизайну двор-парка и строительным делают парковый квартал уникальным проектом для Рязани».

По словам представителей компании, парковый квартал «Голландия» — новое городское пространство.

«Наша компания всегда стремится создать максимально уникальный жилой комплекс, со своими особенностями и концепциями. В квартале планируется создать парк площадью более 1 га с аллеями для прогулок, детскими и спортивными площадками, местами для отдыха на свежем воздухе, а также рабочие зоны с Wi-Fi для тех, кто не представляет свою жизнь без интернета», — рассказали представители «Мармакс».

Девелопер подчеркнул, что в частном парке квартала высадят деревья для разных сезонов, например, хвойные для зимы, клены для осени, вишни и несколько сортов яблонь для весенне-летнего сезона.

Если вы хотите жить в парковом квартале «Голландия», звоните по телефону отдела продаж 500-005 и бронируйте квартиру.


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Статусное жилье в сердце Рязани. Квартиры в комплексе «Bridge Park» раскупаются все быстрее

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