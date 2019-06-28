Корреспондент RZN.info прошел огненно-штурмовую полосу на «Специальном задании»

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Корреспондент RZN.info Валерий Михайленко участвует в совместном проекте регионального управления Росгвардии и ТКР «Специальное задание». Выпуски показывают в
Всего участниками проекта стали 20 представителей рязанских СМИ. Их поделили на четыре команды разных цветов: синий, белый, желтый и зеленый. После каждого испытания команду покидает участник, набравший максимальное количество штрафных баллов.
На первом этапе команды бежали эстафету в общевойсковом защитном комплекте, а также разбирали и собирали автомат на время.
На втором участники прошли огненно-штурмовую полосу, поделенную на десять элементов. По итогу забега лучшей стала «синих», хуже всех справились «желтые».
Командам предстоит пройти еще два этапа «Специального задания». Победитель проекта получит звание «Корреспондент особого назначения» и специальный приз.
Кроме того, зрители могут выбрать победителя в
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