Компании «Россети Центр и Приволжье» исполнилось 12 лет

В пятницу, 28 июня, электросетевая компании «Россети Центр и Приволжье» (находится под управлением «Россети Центр») исполнилось 12 лет.

«За прошедшие годы компания достигла хороших производственных и экономических результатов, заняла прочные позиции на рынках передачи электроэнергии и технологического присоединения к электрическим сетям на территории девяти регионов Центрального и Приволжского федеральных округов», — рассказали в пресс-службе «Россети Центр и Приволжье».

Отмечается, что взяв старт еще в 2007 году, компания демонстрировала высокий темп развития: за это время удалось существенно модернизировать электросетевую инфраструктуру регионов.

С 2007 года построили 19 новых подстанций 35-220 кВ: в Калужской области — подстанции Верховая и Созвездие, в Удмуртской Республике — подстанции Калашников и Пазелы, в Рязанской области — подстанция Факел, в Ивановской — подстанция Ивановская-15, во Владимирской — подстанция Семязино и Ворша, в Кировской — подстанция Заводская, в Нижегородской области — Стрелка, введенная в эксплуатацию в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018.

«Эти 12 лет стали важным и успешным периодом в развитии энергокомпании, — прокомментировал гендиректор „Россети Центр“ — управляющей организации „Россети Центр и Приволжье“ Игорь Маковский. — С 2017 года „Россети Центр“ является управляющей организацией „Россети Центр и Приволжье“. Это важное решение, нацеленное на повышение эффективности предприятия и качественное взаимодействие по всем направлениям деятельности. Сегодня мы имеем устойчивый фундамент для развития электросетевого комплекса, для дальнейших изменений, внедрения новейших цифровых технологий, инвестиций и модернизации на благо потребителей. Ключевой тенденцией, определяющей развитие электросетевого комплекса на ближайшие годы, является реализация концепции „Цифровая трансформация 2030“. При этом традиционным приоритетом в работе мы считаем обеспечение надежного, качественного и безопасного электроснабжения наших потребителей».

За годы работы в результате реконструкции и нового строительства в регионах суммарно ввели 7 955 МВА трансформаторных мощностей и 33 411 км линий электропередачи. Таким образом, необходимыми мощностями и надежным электроснабжением обеспечили заводы и фабрики, жилые микрорайоны и коттеджные поселки, учреждения здравоохранения, школы и садики, а также население.

«Благодаря планомерной работе по модернизации сетей, системному подходу к ремонту энергообъектов, повышению квалификации оперативного персонала удалось добиться ежегодного снижения показателей аварийности. Одним из существенных достижений в работе компании стало выстраивание четкой системы ликвидации нештатных ситуаций. Стоит отметить, что проделана большая работа по повышению доступности энергетической инфраструктуры, значительно сокращены сроки процессов техприсоединения», — заключили в пресс-службе.