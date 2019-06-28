Калужского лесничего приговорили к исправительным работам за продажу леса в нацпарке «Угра»

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Фото: Pixabay.com
Лесничего приговорили к исправительным работам за продажу леса в нацпарке «Угра». Об этом
Суд установил, что работник Износковского лесничества незаконно заключил договор купли-продажи. Он выделил для рубки лес, который находился в границах особо охраняемой природной территории федерального значения. В результате под строительство частного дома вырубили ели, сосны и березы более чем на два с половиной миллиона рублей.
Лесничего признали виновным по части 1 статьи 293 УК («Халатность»). Его приговорили к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.
«Вопрос с возмещением причиненного ущерба будет решаться в рамках отдельной процедуры», — уточнили в следкоме.
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