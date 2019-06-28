Из-за «Большого выпускного» перекрыли центр Рязани. Схема транспорта

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Из-за «Большого выпускного» перекрыли центр Рязани. Об этом сообщил сайт мэрии.
С 23:00 27 июня до 17:00 29 июня движение перекроют по Соборной площади, улице Соборной до пересечения с улицами Ленина, Кремлевский вал, Петрова и Некрасова.
Движение общественного транспорта организуют по измененной схеме:
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