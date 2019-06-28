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8:18, 28 июня 2019 1 649
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Из-за «Большого выпускного» перекрыли центр Рязани. Схема транспорта

Из-за «Большого выпускного» перекрыли центр Рязани. Схема транспорта

Из-за «Большого выпускного» перекрыли центр Рязани. Об этом сообщил сайт мэрии.

С 23:00 27 июня до 17:00 29 июня движение перекроют по Соборной площади, улице Соборной до пересечения с улицами Ленина, Кремлевский вал, Петрова и Некрасова.

Движение общественного транспорта организуют по измененной схеме:

  • троллейбус № 1 при движении из Московского района будет следовать до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина и обратно;
  • маршрутка № 41 на участке пути между остановками «Детский мир (улица Соборная)» и «площадь Свободы» будет следовать по улицам Ленина, Свободы в прямом и обратном направлении.; на остальных участках по своему маршруту.

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