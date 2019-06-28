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11:07, 28 июня 2019 65
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Директор рязанской фирмы пытался дать взятку сотруднику ФСБ

Директор рязанской фирмы пытался дать взятку сотруднику ФСБ

Директор рязанской фирмы ООО «Регионснаб 62» пытался дать взятку сотруднику ФСБ в Заринске, сообщила пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В апреле и мае ФСБ во время проверки выясняла, что в одной из организаций Заринска использовался труд нелегальных мигрантов из Узбекистана. Рабочие числились сотрудниками «Регионснаб 62», зарегистрированного в Рязани.

Руководитель компании, пытаясь избежать ответственности, предложил сотруднику ФСБ 90 тысяч рублей взятки. После передачи части суммы обвиняемого задержали.

«В настоящее время следствием собрано достаточное количество доказательств, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу», — говорится в сообщении.


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