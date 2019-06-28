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Центр Калуги перекроют из-за празднования 75-летия области. Торжества организуют 5 июля,
С 12:00 до 20:00 перекроют Театральную площадь (от улицы Кирова до улицы Суворова).
С 17:00 до 22:00 проезд запретят по улице Воробьевской (от улицы Красная Гора до площади Старый торг), Гостинорядский переулку, по улице Кропоткина (от улицы Театральной до Гостинорядского переулка) и по площади Старый торг (от улицы Баженова до улицы Кропоткина).
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