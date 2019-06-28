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11:07, 28 июня 2019 61
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Активисты потребовали ликвидировать свалку около нацпарка «Мещера»

Активисты потребовали ликвидировать свалку около нацпарка «Мещера»

Активисты ОНФ добиваются ликвидации свалки в Спас-Клепиках, которая расположена около нацпарка «Мещера». Местные жители внесли ее в список проекта «Генеральная уборка» в январе 2018 года.

В ноябре 2018 года активистам сообщили, что мусор вывезли, однако свалка осталась на месте. Представители ОНФ направили обращения в природоохранную и областную прокуратуры.

В июне 2019 года объем отходов сократился, но полностью свалку не ликвидировали. По словам местных жителей, эта территория стала «негласным мусорным полигоном в Клепиках», куда свозят отходы как частные лица, так и единственная в городе коммунальная компания.

После обращений ОНФ на полигоне появлялась техника, но мусор не вывозили, а закапывали на месте.

«Мы не снимаем несанкционированную свалку со своего контроля. В черте населенных пунктов не должно быть таких свалок. Мы направили обращения в прокуратуру и администрацию района», — заявила член регионального штаба ОНФ, эколог Ирина Куликова.


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