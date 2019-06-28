Активисты потребовали ликвидировать свалку около нацпарка «Мещера»

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Активисты
В ноябре 2018 года активистам сообщили, что мусор вывезли, однако свалка осталась на месте. Представители ОНФ направили обращения в природоохранную и областную прокуратуры.
В июне 2019 года объем отходов сократился, но полностью свалку не ликвидировали. По словам местных жителей, эта территория стала «негласным мусорным полигоном в Клепиках», куда свозят отходы как частные лица, так и единственная в городе коммунальная компания.
После обращений ОНФ на полигоне появлялась техника, но мусор не вывозили, а закапывали на месте.
«Мы не снимаем несанкционированную свалку со своего контроля. В черте населенных пунктов не должно быть таких свалок. Мы направили обращения в прокуратуру и администрацию района», — заявила член регионального штаба ОНФ, эколог Ирина Куликова.
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