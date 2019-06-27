Жителю Александро-Невского района вернули украденный год назад велосипед

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Жителю Александро-Невского района вернули велосипед, который у него украли год назад. Об этом пишет издательство «
Мужчина обратился в полицию и рассказал, что заметил на улице женщину, ехавшую на таком же горном велосипеде, который пропал у него.
Оперативники проверили информацию и установили, что местная жительница совершила кражу в прошлом году. Все это время женщина хранила велосипед дома и только теперь выехала на нем на улицу.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
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