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16:08, 27 июня 2019 149

Жилой комплекс ГК «ЕДИНСТВО» получил первое в Рязанской области заключение о степени готовности проекта

Жилой комплекс ГК «ЕДИНСТВО» получил первое в Рязанской области заключение о степени готовности проекта

С начала мая в силу вступило постановление Правительства России, определяющее степень готовности многоквартирного дома и дающее застройщику право строить без проектного финансирования и использования эскроу-счетов после 1 июля 2019 года. Готовность объекта должна быть не менее 30%, а доля проданных квартир должна составлять не менее 10%.

Жилой комплекс группы компаний «ЕДИНСТВО» получил разрешение о степени готовности проекта, которое позволяет продолжить его реализацию без использования эскроу-счетов. Стоит отметить, что «ЕДИНСТВО» — первая в Рязанской области строительная компания, которой выдали такое заключение.

В официальном документе министерства строительного комплекса региона также указано, что новый объект ГК «ЕДИНСТВО» полностью соответствует критериям, утвержденным Правительством России.

Также стало известно, что по итогам ранжирования застройщиков по объемам текущего строительства и объемам ввода жилья в эксплуатацию группа компаний «ЕДИНСТВО» получила показатель «5» из 5-ти возможных по рейтингу портала ЕРЗ (Единого реестра застройщиков).

Этот показатель оценивает соблюдение застройщиком декларируемых сроков ввода жилья в эксплуатацию. Важно отметить, что организациям, не допускающим нарушения указанного срока, присваивается высший балл рейтинга — «5».

По расчетам портала ЕРЗ группа компаний «ЕДИНСТВО» также занимает следующие позиции:

  • 1 место по объему текущего строительства в Рязанской области;
  • 7 место по объему ввода жилья в Российской Федерации в 2019 году (повышение позиции в рейтинге с «19» места);
  • 1 место по объему ввода жилья в Рязанской области в 2019 году;
  • 1 место по объему ввода жилья в Рязанской области в 2018 году.

Проектные декларации опубликованы на сайте наш.дом.рф.


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