Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:37, 27 июня 2019 741
 0    0

Выступление звезды и молодежный квест. Опубликована программа Дня молодежи в Тамбове

Выступление звезды и молодежный квест. Опубликована программа Дня молодежи в Тамбове

В четверг, 27 июня, в Тамбове отметят День молодежи. Программу мероприятий опубликовали на сайте администрации города.

В 17:30 на площади Музыки начнут свою работу интерактивные площадки. В рамках акции пройдет молодежный квест, на котором гостям расскажут о направлениях организации свободного времени.

Все желающие смогут получить консультации специалистов в сфере здорового образа жизни. Также участники получат призы, заработав специальные жетоны.

В 20:00 начнется праздичный концерт на площади Музыки. На сцену выйдут кавер-группы и шоу-балеты, а центральным событием станет выступление Люси Чеботиной.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Куда можно прийти и забрать 260 тысяч при покупке квартиры?

Куда можно прийти и забрать 260 тысяч при покупке квартиры?

Многие слышали про вычет при покупке квартиры, но как его получить?

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 41 205
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
18:41, 23 июня 2019 19 120
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 15 664
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
18:37, 17 июня 2019 13 855
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
17:23, 23 июня 2019 13 457
В аварии на Московском шоссе пострадала футболистка «Рязани-ВДВ»
Все новости
Форум