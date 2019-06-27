Выступление звезды и молодежный квест. Опубликована программа Дня молодежи в Тамбове

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В четверг, 27 июня, в Тамбове отметят День молодежи. Программу мероприятий опубликовали на
В 17:30 на площади Музыки начнут свою работу интерактивные площадки. В рамках акции пройдет молодежный квест, на котором гостям расскажут о направлениях организации свободного времени.
Все желающие смогут получить консультации специалистов в сфере здорового образа жизни. Также участники получат призы, заработав специальные жетоны.
В 20:00 начнется праздичный концерт на площади Музыки. На сцену выйдут кавер-группы и шоу-балеты, а центральным событием станет выступление Люси Чеботиной.
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