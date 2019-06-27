Во Владимирской области мужчина задушил двух девушек в лесу

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Петушинском районе Владимирской области задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве, сообщила
В полицию обратилась жительница Покрова, сообщив, что вечером 21 июня из дома ушла ее 16-летняя дочь.
Позже следователям удалось выяснить обстоятельства исчезновения несовершеннолетней, а также ее 26-летней знакомой.
По предварительным данным, около четырех утра 22 июня девушки уезжали на машине из местного развлекательного клуба со своим знакомым.
Во время поездки приятели поругались, по словам подозреваемого, из-за поведения девушек. Мужчина отвез их в лес и задушил.
Следователь ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным СУ СКР, у 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, на воспитании второй погибшей также находился малолетний ребенок. Решается вопрос об устройстве детей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМинистр ТЭК и ЖКХ Андрей Горелов назначен и.о. главы Рыбновского района
|
cледующая новость →Рязанцы начали отмечать День молодежи с большой зарядки. Фото
Специалисты прокуратуры помогают рязанцам разобраться в сложных или спорных ситуациях.