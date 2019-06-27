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11:44, 27 июня 2019 281
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Во Владимирской области мужчина задушил двух девушек в лесу

Во Владимирской области мужчина задушил двух девушек в лесу

В Петушинском районе Владимирской области задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В полицию обратилась жительница Покрова, сообщив, что вечером 21 июня из дома ушла ее 16-летняя дочь.

Позже следователям удалось выяснить обстоятельства исчезновения несовершеннолетней, а также ее 26-летней знакомой.

По предварительным данным, около четырех утра 22 июня девушки уезжали на машине из местного развлекательного клуба со своим знакомым.

Во время поездки приятели поругались, по словам подозреваемого, из-за поведения девушек. Мужчина отвез их в лес и задушил.

Следователь ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным СУ СКР, у 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, на воспитании второй погибшей также находился малолетний ребенок. Решается вопрос об устройстве детей.


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