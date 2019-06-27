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Во Владимире осудят мужчину, по вине которого погиб рабочий, сообщил
Следствием установлено, что в собственности владимирца находился автомобиль «ЗИЛ» с оборудованным подъемником. В декабре 2006 года автовышку запретили использовать.
Обвиняемый знал, что использование транспортного средства, которое не прошло техобслуживание, категорически запрещено.
В конце июля 2018 года без оформления официальных документов предприниматель договорился с коммерческой фирмой демонтировать рекламный щит на Суздальском проспекте.
При демонтаже рекламы обломилась люльки подъемника, в результате чего 44-летний рабочий упал с высоты на землю, получив травму головы, шеи и тела. Пострадавшего доставили в больницу на «скорой», где через некоторое время он скончался.
Обвиняемый вину не признал.
Уголовное дело направляется в суд для рассмотрения по существу.
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