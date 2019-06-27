Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:09, 27 июня 2019 162
 0    0

Во Владимире осудят мужчину, по вине которого погиб рабочий

Во Владимире осудят мужчину, по вине которого погиб рабочий

Во Владимире осудят мужчину, по вине которого погиб рабочий, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что в собственности владимирца находился автомобиль «ЗИЛ» с оборудованным подъемником. В декабре 2006 года автовышку запретили использовать.

Обвиняемый знал, что использование транспортного средства, которое не прошло техобслуживание, категорически запрещено.

В конце июля 2018 года без оформления официальных документов предприниматель договорился с коммерческой фирмой демонтировать рекламный щит на Суздальском проспекте.

При демонтаже рекламы обломилась люльки подъемника, в результате чего 44-летний рабочий упал с высоты на землю, получив травму головы, шеи и тела. Пострадавшего доставили в больницу на «скорой», где через некоторое время он скончался.

Обвиняемый вину не признал.

Уголовное дело направляется в суд для рассмотрения по существу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
31 минута назад
Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 41 286
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
18:41, 23 июня 2019 19 130
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 15 673
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
18:37, 17 июня 2019 13 860
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
17:23, 23 июня 2019 13 461
В аварии на Московском шоссе пострадала футболистка «Рязани-ВДВ»
Все новости
Форум