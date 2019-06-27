Владимирец украл мотор от лодки из чужого гаража и продал

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Фото: Ru.wikipedia.org
Владимирец украл мотор от лодки из чужого гаража. Следователи возбудили уголовное дело, сообщила
По версии следствия, фигурант, проходя мимо гаража, заметил, что дверь не заперта. Заглянув внутрь, он увидел мотор от лодки и, пользуясь тем, что в помещении никого нет, похитил его, а позже продал.
Ущерб составил 20 тысяч рублей.
Похищенный мотор изъяли. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.
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