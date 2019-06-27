В Тульской области нашли пропавших подростков

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В Щекинском районе Тульской области нашли пропавших подростков, сообщила
Ранее в полицию поступило сообщение о том, что пропали девочка 2004 года рождения и мальчика 2005 года рождения.
К поиску подключились оперативники, волонтеры и представители общественности.
В четверг, 27 июня, около 12:00 охранник одного из магазинов в Туле обратил внимание на двух подростков, которые пытались спрятаться от дождя и согреться. По описанию они были похожи на разыскиваемых. Мужчина сообщил о них по телефонам, указанных в объявлениях о пропаже.
«При проверке подтвердилось, что подростки в магазине — именно разыскиваемые. По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении них не совершалось, угроз жизни и здоровью нет», — отметили в пресс-службе.
Полиция выясняет детали случившегося.
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