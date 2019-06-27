В Тамбовской области при столкновении грузовика и «Ауди» пострадали два ребенка

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В среду, 26 июня, в 8:21, В Тамбовской области на 372-м километре трассы Р22 «Каспий» столкнулись грузовик и иномарка, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По предварительной информации, водитель Volvo FH-12420 с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди Audi под управлением мужчины 1986 года рождения и столкнулся с ним.
В результате ДТП пассажиры легковушки, женщина 1965 года рождения, пятнадцатилетняя девочка и четырехлетний мальчик, получили травмы и были на «скорой» доставлены в больницу.
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