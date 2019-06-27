Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:06, 27 июня 2019 213
 0    0

В Тамбовской области при столкновении грузовика и «Ауди» пострадали два ребенка

В Тамбовской области при столкновении грузовика и «Ауди» пострадали два ребенка

В среду, 26 июня, в 8:21, В Тамбовской области на 372-м километре трассы Р22 «Каспий» столкнулись грузовик и иномарка, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, водитель Volvo FH-12420 с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди Audi под управлением мужчины 1986 года рождения и столкнулся с ним.

В результате ДТП пассажиры легковушки, женщина 1965 года рождения, пятнадцатилетняя девочка и четырехлетний мальчик, получили травмы и были на «скорой» доставлены в больницу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 41 109
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
18:41, 23 июня 2019 19 083
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 15 627
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
18:37, 17 июня 2019 13 821
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
17:23, 23 июня 2019 13 426
В аварии на Московском шоссе пострадала футболистка «Рязани-ВДВ»
Все новости
Форум