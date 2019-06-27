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В Тамбовской области 19 человек заболели корью. Ситуация оценивается как неблагополучная, сообщили в региональном управлении
Корью заболели шесть детей и 13 взрослых, которые не были привиты. Очаги зафиксировали в Тамбове и Мичуринске, а также Староюрьевском, Первомайском и Никифоровском районах.
В городах и районах провели комплекс противоэпидемических мероприятий, иммунизацию контактных лиц.
В образовательные и оздоровительные учреждения временно приостановили прием граждан, которые не привиты против кори.
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