В Тамбове осудили девушку, ударившую полицейского головой в лицо

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В Тамбове осудили девушку, напавшую на полицейского, сообщила «
По данным следствия, поздно вечером 25 августа прошлого в полицию поступило сообщение от жительницы многоквартирного дома о громких криках в соседней квартире. Прибывшим по адресу сотрудникам полиции дверь открыла пьяная девушка.
На требования полицейских местная жительница отреагировала агрессивно и ударила головой одного из них в область переносицы, а также ударила рукой по лицу.
Суд назначил злоумышленнице год лишения свободы условно с испытательным сроком.
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