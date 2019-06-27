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10:01, 27 июня 2019 100
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В Скопине подросток перевернулся на «пятнадцатой»

В Скопине подросток перевернулся на «пятнадцатой»

В среду, 26 июня, в Скопине подросток перевернулся на «пятнадцатой». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в 2:40. Предварительно, 17-летний юноша без водительских «прав» не выбрал оптимальный режим скорости и свалился в кювет, машина перевернулась.

Подростка госпитализировали.

Фото пресс-службы регионального УМВД


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5 дней назад
Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.

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