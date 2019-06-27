В Сараевском районе выстрелили в свидетеля дела о поджоге человека

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Свидетеля того, как сараевец поджег знакомого, госпитализировали с огнестрельным ранением. Об этом сообщил сайт ИД
«Несколько дней назад, 19 июня, к нам в отделение поступил мужчина с побоями и повреждением голени дробью из огнестрельного оружия. Как он объяснил, его избили, а потом в него стреляли. Состояние пациента оценивается как состояние средней степени тяжести», — сказала Гончарова.
Правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию.
Пострадавший стал свидетелем того, как пенсионер облил бензином и поджег своего знакомого, который получил ожоги 70% тела и чуть позже
Пенсионера
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.