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Фото: УМВД по Рязанской области
В Рязани задержали «закладчика» с гашишем и «экстази». Об этом
Оперативники задержали 25-летнего злоумышленника с поличным. Он работал в интернет-магазине, который продавал наркотики. Полицейские нашли несколько «закладок» на улице, а также запрещенные вещества в квартире молодого человека. Всего у него изъяли 22 грамма гашиша, три грамма марихуаны и две таблетки «экстази».
На рязанца завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 УК («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере»). Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Мужчину арестовали.
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