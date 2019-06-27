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8:16, 27 июня 2019 253
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В Рязани нашли пропавшего 53-летнего мужчину

В Рязани нашли пропавшего 53-летнего мужчину

В Рязани нашли пропавшего 53-летнего Абая Садыкова. Его искали с мая, сообщили волонтеры «Лиза Алерт Рязань».

Подробности поисков не раскрывают.

По словам пользователей «ВКонтакте», мужчина приехал в Рязань из Оренбургской области и потерял паспорт. Горожане отмечают, что видели его в разных районах.


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