В магазине в Тамбовской области нашли сто килограммов небезопасного мяса

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В магазине в поселке Строитель в Тамбовской области нашли сто килограммов небезопасного мяса, сообщил
На прилавке торгового павильона и в помещении для хранения мяса находилась свинина без документов и маркировки.
В помещении для хранения продукции выявили несоответствие температурного режима, отсутствие холодильного помещения, отсутствие подтверждения проведения дезинфекции, а также наличие коррозии, вследствие чего там был неприятный запах.
Мясо уничтожили.
За правонарушения индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость15 представителей регионов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» победили во Всероссийской олимпиаде школьников
|
cледующая новость →В рязанской селе рядом с загоревшимся лесом проверили качество воздуха
Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.