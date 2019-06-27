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14:36, 27 июня 2019 135
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В магазине в Тамбовской области нашли сто килограммов небезопасного мяса

В магазине в Тамбовской области нашли сто килограммов небезопасного мяса

В магазине в поселке Строитель в Тамбовской области нашли сто килограммов небезопасного мяса, сообщил сайт регионального управления Россельхознадзора.

На прилавке торгового павильона и в помещении для хранения мяса находилась свинина без документов и маркировки.

В помещении для хранения продукции выявили несоответствие температурного режима, отсутствие холодильного помещения, отсутствие подтверждения проведения дезинфекции, а также наличие коррозии, вследствие чего там был неприятный запах.

Мясо уничтожили.

За правонарушения индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности.


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6 дней назад
Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.

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