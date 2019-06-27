В Липецкой области столкнулись два «Митсубиси», есть пострадавшие

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В Елецком районе Липецкой области в поселке Солидарность на улице Школьной столкнулись два автомобиля Mitsubishi, сообщила
Отмечается, что 28-летней женщина за рулем иномарки нарушила очередность проезда и столкнулась с другим «Лансером» под управлением 19-летнего молодого человека.
В результате 18-летняя пассажирка одного из автомобилей с травмой была доставлена в больницу.
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