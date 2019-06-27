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В Липецкой области мужчина зарезал гостя на свадьбе, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
Установлено, что вечером 12 августа 2018 года во время свадьбы в деревне Ржавец Добринского района между гостями возникла ссора. 19-летний молодой человек на глазах очевидцев ударил ножом в грудь. 29-летнего раненого поместили в автомобиль, но по дороге в больницу он скончался.
Вину в совершении преступления липчанин признал. Суд назначил ему восемь лет колонии строгого режима.
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