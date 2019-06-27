В Липецкой области из психбольницы сбежал пациент

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В Липецкой области разыскивают 36-летнего Владимира Карасева, сообщили волонтеры организации «Поиск пропавших детей».
В среду, 26 июня, мужчина ушел из областной психоневрологической больницы в селе Плеханово Грязинского района.
До настоящего момента его местонахождение не установлено.
Всех, кто видел его или знает о местонахождении мужчины, просят сообщать по телефонам: 8 (4742)37-88-77,
Мужчина может быть дезориентирован.
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.