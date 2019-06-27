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Фото: Ru.wikipedia.org
В Липецкой области 79-летний пенсионер зарезал сына во время застолья, сообщил сайт регионального СУ СКР.
По версии следствия, в апреле 2019 года, 79-летний житель села Чернава и его 51-летний сын поругались во время застолья. Предложение отца прекратить выпивать вызвало у сына негодование. В ответ пенсионер дважды ударил его кухонным ножом в грудь.
Проспав до утра, обвиняемый о произошедшем сообщил соседке, которая обратилась в полицию.
Свою вину мужчина признал и раскаялся. Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.
Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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