Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:35, 27 июня 2019 57
 0    0

В Калужской области мошенник обокрал пенсионерку с помощью купюр «Банка приколов»

В Калужской области мошенник обокрал пенсионерку с помощью купюр «Банка приколов»

В Калужской области мошенник обокрал пенсионерку с помощью фальшивых денег, сообщил сайт регионального УМВД. Женщина обратилась в полицию. Подозреваемого удалось задержать по «горячим» следам. Им оказался житель Тульской области 1967 года рождения.

Со слов задержанного, банкноты «билетов банка приколов» он обнаружил у себя дома. Сначала он хотел расплатиться ими за продукты в одном из магазинов, но передумал.

Позже молодой человек отправился в деревню и рассказал пенсионерке, что в честь Дня Победы ветеранам труда положена тысяча рублей. Он предложил ей разменять пять тысяч, отдав женщине «билет банка приколов», а та в свою очередь передала сдачу четыре тысячи.

Также потерпевшая по просьбе мошенника обменяла еще одну фальшивую банкноту. В результате она лишилась девяти тысяч.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по частьи 2 статьи 159 УК РФ.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Отвечает прокуратура. В каких случаях полицейский может применить силу?

Отвечает прокуратура. В каких случаях полицейский может применить силу?

Специалисты прокуратуры помогают рязанцам разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 41 080
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
18:41, 23 июня 2019 19 059
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 15 624
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
18:37, 17 июня 2019 13 816
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
17:23, 23 июня 2019 13 413
В аварии на Московском шоссе пострадала футболистка «Рязани-ВДВ»
Все новости
Форум