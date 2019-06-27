В Калужской области мошенник обокрал пенсионерку с помощью купюр «Банка приколов»

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В Калужской области мошенник обокрал пенсионерку с помощью фальшивых денег, сообщил
Со слов задержанного, банкноты «билетов банка приколов» он обнаружил у себя дома. Сначала он хотел расплатиться ими за продукты в одном из магазинов, но передумал.
Позже молодой человек отправился в деревню и рассказал пенсионерке, что в честь Дня Победы ветеранам труда положена тысяча рублей. Он предложил ей разменять пять тысяч, отдав женщине «билет банка приколов», а та в свою очередь передала сдачу четыре тысячи.
Также потерпевшая по просьбе мошенника обменяла еще одну фальшивую банкноту. В результате она лишилась девяти тысяч.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по частьи 2 статьи 159 УК РФ.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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