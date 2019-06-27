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12:41, 27 июня 2019 176
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В Калуге осудили водителя автобуса, устроившего аварию с семью погибшими

В Калуге осудили водителя автобуса, устроившего аварию с семью погибшими

В Калуге осудили водителя автобуса, устроившего аварию с семью погибшими, сообщил сайт региональной прокуратуры.

Установлено, что в феврале 2019 года подсудимый, управляя автобусом MAN, перевозил 46 пассажиров, в том числе 30 детей из города Ярцево Смоленской области в Калугу.

Водитель автобуса двигался со скоростью около 94 километров в час, нарушая ПДД. Во время поездки он потерял управление и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП семь пассажиров, трое из которых дети, от полученных травм скончались на месте происшествия.

Суд назначил мужчине четыре года колонии поселения. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобиля на три года.

Приговор в законную силу не вступил.


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