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Фото: Pixabay.com
В июне шестеро рязанских подростков-мотоциклистов получили тяжелые травмы во время ДТП. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Медики рассказали, что в этом месяце оперировали шестерых подростков со сложными оскольчатыми переломами костей голени и бедра.
«Ведение таких больных в послеоперационном периоде сопряжено с высоким риском осложнений и требует тщательной совместной работы пациента и врача для возвращения к здоровой жизни», — отметила главврач детской областной больницы Инна Лебедева.
Она отметила, что на реабилитацию таким пациентам требуется длительное время.
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